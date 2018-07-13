В Череповце спасателей вызвали из-за трупа вороны, которая "двигалась" из-за ветра

13.07.2018 [Происшествия]
В Череповце спасателей вызвали из-за трупа вороны, которая "двигалась" из-за ветра

Сегодня в Череповце спасателям поступил вызов от людей, заметивших на крыше дома № 25 по улице Беляева зацепившуюся за антенну пятиэтажного дома ворону.

Звонкам предшествовало серьезное обсуждение происшествия в соцсетях, сообщает сайт мэрии Череповца. Когда спасатели прибыли на место, оказалось, что ворона мертвая.

- Выход на крышу обеспечил вахтер. На крыше дома на телевизионной антенне спасатели обнаружили запутавшуюся ворону. Однако она была мертва уже около двух недель, поскольку полностью высохла. Видимо, ее шевелило ветром, из-за чего казалось, что она двигается. Мы ее сняли, чтобы не мешала и не смущала местных жителей, - рассказал журналистам директор спасательной службы Дмитрий Санакоев.

Тэги: курьезы
Фото: Света Воробьёва
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