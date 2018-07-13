В Череповце спасателей вызвали из-за трупа вороны, которая "двигалась" из-за ветра

Сегодня в Череповце спасателям поступил вызов от людей, заметивших на крыше дома № 25 по улице Беляева зацепившуюся за антенну пятиэтажного дома ворону.

Звонкам предшествовало серьезное обсуждение происшествия в соцсетях, сообщает сайт мэрии Череповца. Когда спасатели прибыли на место, оказалось, что ворона мертвая.