В Череповце объявлен в розыск мужчина, подозреваемый в убийстве жены

13.07.2018 [Происшествия]

В Череповце разыскивают мужчину, который подозревается в убийстве своей жены.

Тело 51-летней Елены Дубовой с признаками насильственной смерти было обнаружено вчера, 12 июля, в квартире дома на улице Коллективной. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В совершении преступления подозревается муж убитой, Дубов Игорь Вячеславович, он объявлен в розыск.

Как сообщает региональное управление следственного комитета, на вид мужчине 55-60 лет, рост 172 см, плотного телосложения (вес около 150 кг), волосы с сединой. Игорь Дубов был одет в спортивные брюки синего цвета, кроссовки серого цвета, футболка синего, либо серого цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Игоря Дубова, просят обратиться по телефону «02» или (8-8202) 57-32-50.

Тэги: розыск, убийство
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Кто убил «Вологодскую ягоду»?
Вологжанку через суд обязали вернуть в бюджет полученный материнский капитал
Депутаты заксобрания Вологодской области большинством голосов поддержали концепцию пенсионной реформы
Администрация Вологды: конструкции «Красного пляжа» восстановлению не подлежат
База отдыха в селе Устье оказалась официальной резиденцией губернатора Вологодской области
В Вологде "скорая", которая везла пациента в больницу, попала в аварию
Машина "скорой помощи", попавшая в ДТП в Вологде, везла в больницу упавшего с шестого этажа ребенка
Договор купли-продажи земли под здание «Идей для дома» в Вологде признали недействительным
В Шекснинском районе пациентке с острой болью в животе отказали в госпитализации: женщина умерла
Жительница Череповецкого района встретила на болоте медведицу с медвежатами
12.07.2018 [БлогоVO]

Где резной палисад?

1857
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце спасателей вызвали из-за трупа вороны, которая "двигалась" из-за ветра
Вологодский предприниматель считает, что ему незаконно отказали в торговле в День города
В Череповце объявлен в розыск мужчина, подозреваемый в убийстве жены
Вологжанка Елена Мурашова стала победительницей Кубка России по лёгкой атлетике
В Кирилловском районе стартуют работы по сохранению фресок Дионисия в Ферапонтовом монастыре
В Вологде ремонтируют холл первого этажа поликлиники №4
Череповчанин разместил состав сборной России по футболу на рисовом зерне
 
13.07.2018 [Экономика]

Вологодский предприниматель считает, что ему незаконно отказали в торговле в День города

340
0
13.07.2018 [БлогоVO]

Я за зеленую набережную!

412
0
12.07.2018 [Обзор Прессы]

В Саратове «по просьбе» единороссов высказывания депутатов-коммунистов о «пенсионной реформе» проверяют на экстремизм

2510
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика