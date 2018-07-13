В Череповце объявлен в розыск мужчина, подозреваемый в убийстве жены

В Череповце разыскивают мужчину, который подозревается в убийстве своей жены.

Тело 51-летней Елены Дубовой с признаками насильственной смерти было обнаружено вчера, 12 июля, в квартире дома на улице Коллективной. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В совершении преступления подозревается муж убитой, Дубов Игорь Вячеславович, он объявлен в розыск.

Как сообщает региональное управление следственного комитета, на вид мужчине 55-60 лет, рост 172 см, плотного телосложения (вес около 150 кг), волосы с сединой. Игорь Дубов был одет в спортивные брюки синего цвета, кроссовки серого цвета, футболка синего, либо серого цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Игоря Дубова, просят обратиться по телефону «02» или (8-8202) 57-32-50.