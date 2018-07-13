Вологжанка Елена Мурашова стала победительницей Кубка России по лёгкой атлетике

13.07.2018 [Спорт]

11 и 12 июля в подмосковном Жуковском прошёл Кубок России по лёгкой атлетике, на котором было разыграно 38 комплектов медалей, по 19 среди мужчин и женщин.

Вологжанка Елена Мурашова в первый день соревнований одержала победу в беге на 1500 метров, показав результат 4:10.41 и опередив свою ближайшую соперницу на 52 сотых секунды. Череповчанка Елена Черняева завоевала бронзовую медаль на стометровке и "серебро" на дистанции 200 метров.

Тэги: лёгкая атлетика
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