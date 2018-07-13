Вологодский предприниматель считает, что ему незаконно отказали в торговле в День города

Любовь Южакова

Барбекю, картошка фри, плов, чай, квас, лимонад, выпечка – ассортимент уличной торговли предпринимателя Михаила Быкова. Его ООО «Сфера» не первый год занимается организацией общественного питания в Вологде и других городах: недавно бизнесмен вернулся с фестиваля «Кинопробы», в прошлом году торговал на авиасалоне «Макс» в подмосковном Жуковском. А вот торговать на Дне города в Вологде в этом году ему не разрешили.

Отказать нельзя разрешить

- Моя фирма и еще несколько всегда организовывали в Вологде торговлю на праздники, общепит. Например, именно мы делали двухметровые блины на Масленицу. И всегда к нам не было никаких претензий, но на этот День города нам вдруг отказывают в размещении: якобы мы не соответствуем требованиям, - рассказывает Михаил.

В обоснование своего решения администрация города заявила, что по закону торговать продуктами на улице могут только те фирмы, у которых есть сертифицированное помещение для приготовления продукции, а у ООО «Сфера» его нет. При этом ответы чиновников были как минимум нелогичны.

- К примеру, мы берем уже готовый шашлык, у нас заключен договор с производящим его мясоперерабатывающим предприятием, и можем его жарить. Мы это руководителю МБУ «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма» объяснили. Какие к нам могут быть отказы? Он сказал: «Ну ладно, я подумаю». В итоге в понедельник, 25 июня, я к нему прихожу, он говорит: «Ну, ладно, все хорошо, будете работать». А потом нам по телефону говорят: «Мы тут посовещались, вам отказано», - говорит Михаил.

Судя по ответу администрации Вологды, у всех предпринимателей, чьи палатки с товаром работали в День города, есть своя производственная база, на которой было изготовлено все, что они продавали 30 июня, включая напитки в бутылках в палатке справа. Фото Newsvo.

Получить письменный отказ на свою заявку Михаилу удалось уже после Дня города, 3 июля, и то далеко не с первого раза: время и дату встречи переносили несколько раз. Но и этот ответ ясности в ситуацию не внес: администрация ссылается на собственный приказ от 1 июня 2018 года, в котором перечисляются требования к предпринимателям о наличии собственного помещения для производства продаваемых товаров.

- Но тогда получается, что я не могу торговать помидорами, если я их не выращиваю, не могу торговать рыбой, если ее не поймал? Это же бред! У нас куча благодарственных писем, недавно мы были на приеме у мэра, нас награждали за торговлю на выборах, а теперь нам просто говорят «Идите вон!» – удивляется Михаил.

По словам бизнесмена, в этот раз, кроме торговли в палатке, он также подавал заявку на торговлю с фудтрака, но и по ней получил отказ. При этом Михаил уверен, что у половины тех предпринимателей, которые торговали на Дне города на площади Революции, не было сертифицированных производственных помещений.

Михаил не единственный, кому отказали в торговле без видимых на то причин, но не все бизнесмены готовы говорить об этом публично. По мнению руководителя ООО «Сфера», городская администрация просто решила вытеснить вологодских предпринимателей с рынка, чтобы освободить место для других, из других регионов и стран СНГ.

Торговля в День города. Фото Newsvo

Производственная база?

Чтобы разобраться в ситуации, Newsvo направил запрос в городскую администрацию, в котором попросил объяснить причины отказа в предоставлении места для торговли ООО «Сфера».

Чиновники ответили, что одним из основных требований к бизнесменам было наличие производственной базы. Площадка должна быть производственной, т.е. нацеленной на реализацию продукции сторонним покупателям или при точке общепита и должна иметь сертификат ХАССП или декларацию о соответствии, либо программу производственного контроля.

- При проведении проверки участников, заявивших о желании разместить пункты общественного питания в День города Вологды, Быков Михаил Евгеньевич отказал предоставить доказательства наличия производственной базы и заявил о том, что у него ее нет. Отсутствие производственной базы и явилось основанием для отказа в получении разрешения на торговлю, о чем М.Е Быков был уведомлен устно незамедлительно и в дальнейшем получил письменный отказ от 29.06.2018 года, - говорится в ответе городской администрации.

Сам Михаил рассказал корреспонденту Newsvo, что у него есть мини-пекарня, то самое помещение, о котором говорят власти, но в данный момент она находится на ремонте.

- Я не заявлял на совещаниях, что у меня нет помещения, это неправда! - возмущен Михаил.

Отвечая на вопрос о том, не оказывает ли городская администрация поддержки одним предпринимателям в ущерб другим, в городской администрации заявили, что предоставляют места «согласно утвержденной схеме, на основании поданных заявок и при выполнении установленных требований».

Михаил не согласен с отказом, который он получил от городской администрации, и планирует защищать свои права в УФАС и прокуратуре.