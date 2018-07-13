В Кирилловском районе стартуют работы по сохранению фресок Дионисия в Ферапонтовом монастыре

В Кирилловском районе этим летом стартуют работы по сохранению фресок собора Ферапонтова монастыря, сообщает пресс-служба Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры.

«По контракту стоимостью чуть более полумиллиона рублей специалисты Государственного научно-исследовательского института реставрации (ГОСНИИР) до октября 2018 года выполнят работы по укреплению живописи в приделе святителя Николая Мирликийского», - говорится в сообщении.

Реставраторы укрепят красочный слой, удалят пыль, плесень и загрязнения с поверхности фресок, заделают трещины в кладке, укрепят штукатурный слой. Работы начнутся в ближайшее время, после получения всех необходимых разрешений от контролирующих ведомств.

Ферапонтов монастырь - памятник истории и культуры федерального значения. Он был основан в 1398 году на холме между двух озер - Бородаевского и Паского.

В главном храме монастыря, соборе Рождества Богородицы, находятся росписи, созданные в 1502 году знаменитым московским художником Дионисием и сохранившиеся без поновлений до нашего времени. В конце 2000 года ансамбль Ферапонтова монастыря был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.