В Кирилловском районе стартуют работы по сохранению фресок Дионисия в Ферапонтовом монастыре

13.07.2018 [Культура]

В Кирилловском районе этим летом стартуют работы по сохранению фресок собора Ферапонтова монастыря, сообщает пресс-служба Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры.

 «По контракту стоимостью чуть более полумиллиона рублей специалисты Государственного научно-исследовательского института реставрации (ГОСНИИР) до октября 2018 года выполнят работы по укреплению живописи в приделе святителя Николая Мирликийского», - говорится в сообщении.

Реставраторы укрепят красочный слой, удалят пыль, плесень и загрязнения с поверхности фресок, заделают трещины в кладке, укрепят штукатурный слой. Работы начнутся в ближайшее время, после получения всех необходимых разрешений от контролирующих ведомств.

Ферапонтов монастырь - памятник истории и культуры федерального значения. Он был основан в 1398 году на холме между двух озер - Бородаевского и Паского.

В главном храме монастыря, соборе Рождества Богородицы, находятся росписи, созданные в 1502 году знаменитым московским художником Дионисием и сохранившиеся без поновлений до нашего времени. В конце 2000 года ансамбль Ферапонтова монастыря был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Тэги: фрески, Ферапонтово
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