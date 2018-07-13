Череповчанин разместил состав сборной России по футболу на рисовом зерне

Череповчанин Валерий Дворянов написал на рисовых зернах портрет вратаря Игоря Акинфеева и имена игроков сборной России.

Созданием микроминиатюр Валерий Дворянов увлекся в конце 1990-х годов. Его работы, выполненные на рисовом и маковом зернах, и даже на торце конского волоса, выставлялись во многих городах России.

- Мне понравилось, как Акинфеев ногой отбил решающий пенальти. Отбил ногой, а на пластинку размером с рисовое зерно попало лицо вратаря, — рассказал художник газете "Речь".

Потом Валерию Дворянову стало любопытно, сможет ли он разместить на рисовом зерне состав сборной России. В итоге он написал на зерне фамилии всех игроков и даже разместил российский флаг. А на другом зерне изобразил талисман чемпионата - волка Забиваку.

По словам художника, он также собирается нарисовать на зерне портрет Станислава Черчесова.

В качестве кисти Валерий Дворянов использует отточенный человеческий волос, а рисует обычными красками.