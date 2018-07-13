В Вологде детсад № 80 объединят со школой № 19, а детсад № 81 - с детсадом № 1
Два детских сада РЖД перейдут в собственность администрации Вологды до 15 августа. Об этом было заявлено сегодня на встрече городских властей и представителей ОАО «РЖД».
Напомним, речь идет о детских садах № 80 в микрорайоне Лоста и № 81 в Осановском проезде, 9б.
Как сообщает пресс-служба администрации Вологды, сейчас 90 % посещающих эти детсады - это дети сотрудников компании «РЖД». После перехода в собственность города появится возможность создать дополнительные группы для детей, живущих в тех районах. В настоящее время родители вынуждены водить малышей в другие учреждения, которые находятся далеко от дома.
Как сообщалось ранее, сейчас в этих садах работают 14 групп общей численностью 252 ребенка.
«В двух детских садах мы создадим новые группы, и дополнительно 150 детей получат возможность ходить в детский сад. И огромный плюс, что это дети, которые проживают в микрорайоне Лоста, то есть они будут ходить в детский сад по месту жительства», – прокомментировал мэр города Вологда Сергей Воропанов.
Предполагается, что детский сад № 80 будет присоединен к школе № 19 - на базе учреждений организуют образовательный центр. Детский сад № 81 объединят с детсадом № 1. После завершения процесса передачи будет запущена процедура лицензирования. К 1 декабря дети пойдут уже в муниципальные дошкольные учреждения, сообщили в администрации Вологды.
«Процесс реорганизации не скажется отрицательно на работниках учреждений и их воспитанниках. Места для малышей, которые сейчас посещают эти сады, будут сохранены. Также дети из Лосты сейчас ходят в дошкольные учреждения на улицах Козленской и Герцена, в 5 и 6 микрорайонах. Родителям, которые хотят перевести своих малышей в детские сады Лосты, необходимо написать заявление в городское управление образования. А освободившиеся в результате перевода места мы предоставим ребятам, которые сейчас стоят в очереди на получение путевки в сад», – пояснила начальник управления образования г. Вологды Ирина Гуляева.