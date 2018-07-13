О подтоплениях улиц и тротуаров жители Вологды могут сообщать в диспетчерскую водоканала

Шесть бригад «Вологдагорводоканала» откачивают воду в центральной части города и на магистральных улицах, которая скопилась там из-за проливного дождя.

В первую очередь специалисты отрабатывают участки проезжей части, где вода затрудняет движение транспорта, провоцируя образование заторов. С утра сотрудники предприятия «Вологдагорводоканал» производят откачку воды на перекрестках Ленинградская – Петина, Ленинградская – Окружное шоссе, в начале ул. Конева и на Торговой площади. После устранения подтоплений на магистральных улицах, коммунальщики перейдут в микрорайоны.

«Ливневки не справляются с таким объемом воды. Мы прочищаем их от мусора и листвы, открываем ливневые колодцы и спускаем туда воду, чтобы она быстрее уходила. Подключаем к работе и канализационные стоки. Сейчас в первую очередь нам нужно спустить воду, потому что ее очень много. Это поможет убрать основные подтопления. Уже после обеда планируем заняться откачкой воды», – пояснил начальник участка водоотведения поверхностных сточных вод ЖКХ МУП «Вологдагорводоканал» Сергей Упадышев.

Вологжане могут оставить заявку на откачку воды в аварийно-диспетчерской службе «Вологдагорводоканала» по номеру – 75-72-15. Если же подтопление произошло во дворе, то необходимо обращаться в свою управляющую компанию.

По данным Вологодского гидрометцентра, за ночь выпала климатическая норма осадков, порядка 10 мм, а с 6 до 8 часов утра еще 15 мм осадков, такой уровень считается критическим, сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото в галерее - как выглядели улицы Галкинская и Козленская сегодня утром.