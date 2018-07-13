Власти Кадуйского района незаконно согласовали установку опор ЛЭП, перекрыв жителям въезд на участок

В Кадуйском районе прокуратура добилась демонтажа незаконно установленных на въезде к частному участку опор линии электропередачи.

Проверка показала, что в июле 2016 года в деревне Жорновец филиал "Кадуйский район электрических сетей" производственного отделения «Череповецкие электрические сети» установил дополнительные опоры линии электропередач. Их разместили напротив хозяйственного въезда на принадлежащий местным жителям земельный участок с целью присоединения соседнего дома к электрическим сетям.

При этом разрешение на использование земельного участка для размещения указанного объекта администрацией сельского поселения Семизерье Кадуйского муниципального района не выдавалось.

- Данная ситуация стала возможной в связи с нарушением администрацией указанного муниципального образования порядка рассмотрения заявления начальника Кадуйского РЭС ПО «ЧЭС» о предоставлении земельного участка для размещения дополнительной опоры, а также незаконным согласованием прохождения линии электропередач, - сообщает прокуратура Вологодской области.

В итоге незаконное установление дополнительной опоры повлекло нарушение прав местных жителей на беспрепятственное пользование хозяйственным въездом на принадлежащий им земельный участок.

Прокуратурой Кадуйского района в адрес главы сельского поселения Семизерье и директора ПО «ЧЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запад» «Вологдаэнерго» внесены представления, по результатам рассмотрения которых два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Дополнительные опоры линии электропередач демонтированы.