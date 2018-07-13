Суд приостановил деятельность мусорного полигона в Майском на 90 суток

13.07.2018 [Общество]

Суд признал ООО «УК Майский» виновным по административной статье «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления». Ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на срок девяносто суток.

Напомним, проверка Череповецкой природоохранной прокуратуры выявила на полигоне многочисленные нарушения.

- В ходе проведенной проверки установлено, на территории полигона ТБО в нарушение требований законодательства не осуществляется радиационный контроль принимаемых отходов, дозиметр отсутствует, не осуществляется контроль за распределением отходов в работающей части полигона ТБО. На территории хозяйственной зоны отсутствует бетонное или асфальтовое покрытие. При размещении отходов не обеспечивается технологический цикл по их изоляции: промежуточная изоляция отходов уплотненного слоя на полигоне не осуществляется, складирование отходов осуществляется на территории всего полигона, рабочая карта не выделена, - говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, в местах разгрузки отходов отсутствуют сетчатые ограждения для задержки легких фракций отходов, а контрольно-дезинфицирующая ванна, установленная на въезде, не используется по назначению.

Во время проверки также выяснилось, что прилегающая к полигону ТБО территория лесного фонда засорена бытовыми отходами и мусором по всему периметру. При этом бытовой мусор и отходы попадают в лесной фонд с территории полигона, а это нарушение требований правил пожарной и санитарной безопасности в лесах.

В мае жители Майского обратились с этой проблемой в приемную губернатора. Они выложили в соцсеть фотографии участка в лесу, заваленного тоннами мусора.

Череповецкая природоохранная прокуратура 6 июня внесла представление в адрес ООО «УК Майский» с требованием устранить нарушения. По закону, «УК Майский» должен был выполнить это требование в течение месяца.

Напомним, что прокуратура также обращалась в арбитражный суд с иском о наложении на ООО «УК Майский» штрафа. Этот иск еще не рассмотрен.

Редакция Newsvo просит отклинуться жителей Майского и рассказать, устранены ли нарушения, а также прислать фотографии полигона. Пишите на наш мейл newsvo35@gmail.com (оставляйте для связи контакты) или в группу ВКонтакте, звоните по телефону 75-21-14 или

Тэги: мусор, полигон ТБО
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