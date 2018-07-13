В Вожегодском районе пенсионерка во время пьянки заколола ножом мужа на печи

60-летняя жительница деревни Боровая Пустошь в Вожегодском районе во время пьяной ссоры заколола ножом мужа. Трагедия произошла вечером 11 июля.

Сообщение об обнаружении тела 57-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти поступило к следователям около 20 часов. По подозрению в совершении преступления задержана его супруга.

По версии следствия, в тот вечер между выпившими супругами произошла ссора. Мужчина, продолжая ругаться, лег на печь, после чего жена схватила нож и нанесла ему один удар в грудь. От проникающего колото-резаного ранения с повреждением сердца потерпевший вскоре скончался на месте происшествия.

Решается вопрос о заключении задержанной пенсионерки под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», ведется следствие.