Общественный совет Вологды возглавил гендиректор фирмы «Стиль Вологды» Михаил Зарецкий

В Вологде избрали нового председателя общественного совета города. Им стал 68-летний генеральный директор открытого акционерного общества «Стиль Вологды» Михаил Зарецкий, сообщает пресс-служба городской администрации. Ранее он был депутатом Вологодской гордумы.

- Это общественное поручение, которых в жизни у меня было много. Семь раз я побеждал в избирательных кампаниях по депутатским округам. Сейчас возрастает роль общественных советов, как представителей народа в органах власти. Я получил 59 % голосов, что говорит об авторитете среди горожан. Постараюсь оправдать ожидания, – поблагодарил коллег за доверие Михаил Зарецкий.

Его заместителем стал председатель Вологодской городской общественной организации инвалидов Максим Выдров. Ему отдали свои голоса треть членов общественного совета.

Все участники общественного совета распределились по четырем комиссиям, которые будут работать в его составе. Самой многочисленной стала комиссия по социальной политике и гражданскому обществу, в нее вошли 10 человек, а возглавил это направление Максим Выдров. Председателем комиссии по экономическому развитию и имущественным отношениям стал генеральный директор АО «СКДМ» Василий Галюк. Комиссию по градостроительству и городскому хозяйству возглавила координатор градозащитного движения «Настоящая Вологда» Ольга Смирнова, а комиссию по мониторингу закупочной деятельности администрации города Вологды – журналист газеты "Премьер" Юлия Головкина. Последняя комиссия (по госзакупкам) раньше существовала отдельно, но теперь в полном составе вошла в общественный совет Вологды.

Напомним, «перезагрузка» общественного совете Вологды прошла в конце июня. В новый состав вошли 33 вологжанина: треть кандидатур предложил мэр города, столько же глава Вологды, треть – общественные организации областной столицы.