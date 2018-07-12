Режиссера Олега Липовецкого не допустили до участия в конкурсе на должность худрука Вологодского драмтеатра

Режиссер Олег Липовецкий из Петрозаводска написал в соцсети, что его не допустили до участия в конкурсе на должность худрука Вологодского драмтеатра из-за отсутствия двух документов.

- В Вологде объявили конкурс на должность худрука драмтеатра. Написали актеры оттуда. Мол, Олег, подай документы. Собрал все копии, которые были с собой. (Я на выпуске спектакля в другом городе) Заполнил все анкеты и согласия. Даже справку об отсутствии судимости в госуслугах получил. Не хватило двух бумажек: медсправки и вкладыша с оценками к диплому. Хотя, на самом дипломе написано, что он с отличием. Отправил в департамент культуры. Написал и позвонил - сказал, что не могу сейчас прислать эти две бумажки, поскольку занимаюсь профессией в другом городе. Что смогу предоставить их позже, - пишет на своей странице в Фейсбуке режиссер.

В итоге заявку приняли, а через четыре дня режиссеру пришел ответ, что «до третьего этапа конкурса» он допущен быть не может из-за неполного пакета документов.

- Видимо, за четыре дня, не зная сам того, я проскочил два тура. А вот на третий меня не допустили без двух бумажек. Видно, боятся встречаться с кем попало. Может, у меня четвёрка в режиссёрском дипломе по философии или я болею проказой... )))) Эх, не поучаствую в конкурсе на лучший пакет документов! – пишет Олег Липовецкий.

Напомним, конкурс на должность художественного руководителя Вологодского драмтеатра был объявлен после того, как с предыдущим худруком, Зурабом Нанобашвили, расторгли трудовой договор после скандала с секскульными домогательствами. Согласно положению, на первом этапе конкурса с 18 июня по 29 июля принимались заявки от кандидатов, на втором этапе – с 2 июля по 13 июля – проводился предварительный отбор кандидатов на основании представленных документов, а с 16 июля по 28 июля, на третьем этапе, пройдут собеседования с отобранными. Имя нового худрука Вологодского драмтеатра объявят 3 августа.

Олег Липовецкий – режиссер, художественный руководитель конкурса новой драматургии «Ремарка», который в 2015 году проходил в Вологде.