243 новых случая ВИЧ зарегистрировано в Вологодской области за полгода

12.07.2018 [Общество]

243 новых случая заражения ВИЧ зарегистрировано в Вологодской области за шесть месяцев 2018 года, это на 14,5% больше, чем за тот же период год назад. 86 новых случая выявлены в Вологде, 81 – в Череповце, 73 – в районах области.

Наибольшее количество заболевших – 100 человек – в возрасте от 31 до 39 лет. На долю женщин среди ВИЧ-инфицированных приходится 30,5% (74 из 243), мужчин – 68% (169 из 243).

За полгода в Вологодской области умерли 53 больных ВИЧ, из них 19 – жители г. Череповца; 14 –  Вологды;  3 – в Вытегорском, по 2 – Великоустюгском, Череповецком и Чагодощенском районах; по одному - Бабаевском, Грязовецком, Кирилловском, Кадуйском, Вологодском и Белозерском районах. Кроме того, в учреждениях УФСИН умерли три пациента, один случай смерти зарегистрирован у иностранного гражданина и один - у иногороднего.

Напомним, что в Вологодской области выступили с инициативой включить анализ на ВИЧ в программу профосмотров.

 

Тэги: ВИЧ, СПИД
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