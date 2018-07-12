243 новых случая ВИЧ зарегистрировано в Вологодской области за полгода

243 новых случая заражения ВИЧ зарегистрировано в Вологодской области за шесть месяцев 2018 года, это на 14,5% больше, чем за тот же период год назад. 86 новых случая выявлены в Вологде, 81 – в Череповце, 73 – в районах области.

Наибольшее количество заболевших – 100 человек – в возрасте от 31 до 39 лет. На долю женщин среди ВИЧ-инфицированных приходится 30,5% (74 из 243), мужчин – 68% (169 из 243).

За полгода в Вологодской области умерли 53 больных ВИЧ, из них 19 – жители г. Череповца; 14 – Вологды; 3 – в Вытегорском, по 2 – Великоустюгском, Череповецком и Чагодощенском районах; по одному - Бабаевском, Грязовецком, Кирилловском, Кадуйском, Вологодском и Белозерском районах. Кроме того, в учреждениях УФСИН умерли три пациента, один случай смерти зарегистрирован у иностранного гражданина и один - у иногороднего.

Напомним, что в Вологодской области выступили с инициативой включить анализ на ВИЧ в программу профосмотров.