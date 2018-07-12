В Устюжне черный лесоруб перечислил приставам 4 млн рублей после ареста его машин

Житель Устюжны перечислил приставам 4 млн рублей долга после того, как у него арестовали три автомобиля, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Мужчина по решению суда был обязан возместить в пользу областного департамента лесного комплекса ущерб, причиненный преступлением, в размере около 4 млн. рублей. За незаконную рубку леса мужчина уже трижды был привлечен к уголовной ответственности.