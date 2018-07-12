В Устюжне черный лесоруб перечислил приставам 4 млн рублей после ареста его машин
12.07.2018 [Общество]
Житель Устюжны перечислил приставам 4 млн рублей долга после того, как у него арестовали три автомобиля, сообщает пресс-служба регионального УФССП.
Мужчина по решению суда был обязан возместить в пользу областного департамента лесного комплекса ущерб, причиненный преступлением, в размере около 4 млн. рублей. За незаконную рубку леса мужчина уже трижды был привлечен к уголовной ответственности.
- Тот факт, что сотрудники ведомства произвели арест 3 автомобилей, находящихся в собственности должника: «УАЗ», «ГАЗель» и «Соболь», заставил устюжанина проявить сознательность. Не дожидаясь процедуры принудительной реализации указанного имущества, гражданин полностью рассчитался с долгами, - сообщает УФССП.