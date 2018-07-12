В Устюжне черный лесоруб перечислил приставам 4 млн рублей после ареста его машин

12.07.2018 [Общество]

Житель Устюжны перечислил приставам 4 млн рублей долга после того, как у него арестовали три автомобиля, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Мужчина по решению суда был обязан возместить в пользу областного департамента лесного комплекса ущерб, причиненный преступлением, в размере около 4 млн. рублей. За незаконную рубку леса мужчина уже трижды был привлечен к уголовной ответственности.

- Тот факт, что сотрудники ведомства произвели арест 3 автомобилей, находящихся в собственности должника: «УАЗ», «ГАЗель» и «Соболь», заставил устюжанина проявить сознательность. Не дожидаясь процедуры принудительной реализации указанного имущества, гражданин полностью рассчитался с долгами, - сообщает УФССП.

Тэги: черные лесорубы, долги, приставы
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Кто убил «Вологодскую ягоду»?
В Вологде хозяева собаки два года держали ее взаперти в дачном доме в Баранково
«Идите лесом с таким НДСом»: в Вологде 5 июля состоялся митинг против повышения пенсионного возраста и НДС
Депутаты заксобрания Вологодской области большинством голосов поддержали концепцию пенсионной реформы
В Вологде "скорая", которая везла пациента в больницу, попала в аварию
База отдыха в селе Устье оказалась официальной резиденцией губернатора Вологодской области
Машина "скорой помощи", попавшая в ДТП в Вологде, везла в больницу упавшего с шестого этажа ребенка
В Шекснинском районе пациентке с острой болью в животе отказали в госпитализации: женщина умерла
В Вологде пятилетний мальчик поссорился с воспитателем и ушел из детсада
Вологжанку через суд обязали вернуть в бюджет полученный материнский капитал
11.07.2018 [Общество]

База отдыха в селе Устье оказалась официальной резиденцией губернатора Вологодской области

4858
3
11.07.2018 [БлогоVO]

Администрация Вологды продолжает закрывать глаза на нарушения гостиницы "Ария"?

9909
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Режиссера Олега Липовецкого не допустили до участия в конкурсе на должность худрука Вологодского драмтеатра
243 новых случая ВИЧ зарегистрировано в Вологодской области за полгода
В Устюжне черный лесоруб перечислил приставам 4 млн рублей после ареста его машин
Трех вологодских актеров наградили благодарностью президента Российской Федерации
В Череповце неплательщик пытался сбежать из отдела судебных приставов с 340 тысячами рублей
Договор купли-продажи земли под здание «Идей для дома» в Вологде признали недействительным
Администрация Вологды: конструкции «Красного пляжа» восстановлению не подлежат
 
11.07.2018 [Экономика]

Кто убил «Вологодскую ягоду»?

13697
0
12.07.2018 [БлогоVO]

Войсез

191
0
11.07.2018 [Обзор Прессы]

О судьбе проекта "Активация" в Вологде

1475
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика