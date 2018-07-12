Трех вологодских актеров наградили благодарностью президента Российской Федерации

Актеры трех вологодских театров награждены благодарностью президента Российской Федерации. Как сообщает департамент культуры и туризма, награда присуждена за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Это актер Вологодского драматического театра Дмитрий Бычков, актер Вологодского областного театра кукол «Теремок» Андрей Васильев и актер Вологодского областного театра юного зрителя Андрей Камендов.

Дмитрий Бычков - ведущий актер Вологодского драмтеатра, он сыграл роли в спектаклях «Доходное место», «Эшелон», «Святая обитель», «Горе от ума», «Ричард II», «Гамлет» и многих других.

Андрей Камендов сыграл на сцене Вологодского ТЮЗа более двадцати ролей классического и современного репертуара в спектаклях «…Забыть Герострата!», «День победы среди войны», «Вечно живые», «Три мушкетера», «Марьино поле», «Училка XXI века» и других. В постановке «О преступлении» по произведению Достоевского он вытсупил как режиссер.

Андрей Васильев полюбился зрителям "Теремка" за участие в спектаклях «Ханума», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотой рыбке», «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Мишук, или сказка о непослушном медвежонке».