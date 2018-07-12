Трех вологодских актеров наградили благодарностью президента Российской Федерации

12.07.2018 [Культура]

Актеры трех вологодских театров награждены благодарностью президента Российской Федерации. Как сообщает департамент культуры и туризма, награда присуждена за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Это актер Вологодского драматического театра Дмитрий Бычков, актер Вологодского областного театра кукол «Теремок» Андрей Васильев и актер Вологодского областного театра юного зрителя Андрей Камендов.

Дмитрий Бычков - ведущий актер Вологодского драмтеатра, он сыграл роли в спектаклях «Доходное место», «Эшелон», «Святая обитель», «Горе от ума», «Ричард II», «Гамлет» и многих других.
 
Андрей Камендов сыграл на сцене Вологодского ТЮЗа более двадцати ролей классического и современного репертуара в спектаклях «…Забыть Герострата!», «День победы среди войны», «Вечно живые», «Три мушкетера», «Марьино поле», «Училка XXI века» и других. В постановке «О преступлении» по произведению Достоевского он вытсупил как режиссер.
 
Андрей Васильев полюбился зрителям "Теремка" за участие в спектаклях «Ханума», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотой рыбке», «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Мишук, или сказка о непослушном медвежонке».
Тэги: театр
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Кто убил «Вологодскую ягоду»?
В Вологде хозяева собаки два года держали ее взаперти в дачном доме в Баранково
«Идите лесом с таким НДСом»: в Вологде 5 июля состоялся митинг против повышения пенсионного возраста и НДС
Депутаты заксобрания Вологодской области большинством голосов поддержали концепцию пенсионной реформы
В Вологде "скорая", которая везла пациента в больницу, попала в аварию
База отдыха в селе Устье оказалась официальной резиденцией губернатора Вологодской области
Машина "скорой помощи", попавшая в ДТП в Вологде, везла в больницу упавшего с шестого этажа ребенка
В Шекснинском районе пациентке с острой болью в животе отказали в госпитализации: женщина умерла
В Вологде пятилетний мальчик поссорился с воспитателем и ушел из детсада
Вологжанку через суд обязали вернуть в бюджет полученный материнский капитал
11.07.2018 [Общество]

В Великом Устюге рушатся фундаменты подтопленных половодьем многоквартирных домов

2518
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Режиссера Олега Липовецкого не допустили до участия в конкурсе на должность худрука Вологодского драмтеатра
243 новых случая ВИЧ зарегистрировано в Вологодской области за полгода
В Устюжне черный лесоруб перечислил приставам 4 млн рублей после ареста его машин
Трех вологодских актеров наградили благодарностью президента Российской Федерации
В Череповце неплательщик пытался сбежать из отдела судебных приставов с 340 тысячами рублей
Договор купли-продажи земли под здание «Идей для дома» в Вологде признали недействительным
Администрация Вологды: конструкции «Красного пляжа» восстановлению не подлежат
 
11.07.2018 [Экономика]

Кто убил «Вологодскую ягоду»?

13701
0
12.07.2018 [БлогоVO]

Войсез

191
0
11.07.2018 [Обзор Прессы]

О судьбе проекта "Активация" в Вологде

1475
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика