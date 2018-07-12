В Череповце неплательщик пытался сбежать из отдела судебных приставов с 340 тысячами рублей

Житель Череповца попытался сбежать из отдела судебных приставов с 340 тысячами рублей, сообщает пресс-служба регионального отделения УФСПП.

Передача денег от должника взыскателю состоялась в отделе судебных приставов № 2 по Череповцу. Неплательщик передал мужчине 340 тысяч рублей, что было зафиксировано работником службы в акте совершения исполнительных действий.

- При этом, сам взыскатель также является должником. Мужчина накопил кредиторскую задолженность в размере более 1,1 млн. руб. В связи с этим, судебный пристав вынес постановление о наложении ареста на переданные денежные средства. Однако, неплательщик попытался скрыться от сотрудника ведомства, но благодаря оперативной работе судебных приставов по ОУПДС был возвращен в отдел, - говорится в сообщении регионального управления судебных приставов.

Добровольно отдать деньги приставам мужчина отказался, поэтому работники УФССП России по Вологодской области обратились в полицию. В итоге деньги были изъяты в полном объеме, а в отношении нарушителя составлен протокол по ст. 17.8 КоАП РФ (воспрепятствование законной деятельности должностного лица).