Администрация Вологды: конструкции «Красного пляжа» восстановлению не подлежат

Сломанный «Красный пляж» возле пешеходного моста в Вологде не подлежит восстановлению, он будет заново построен на этом же месте. Об этом сегодня заявили в городской администрации.

Напомним, о том, что место отдыха горожан уничтожено, 10 июля в соцсети сообщила одна из авторов проекта «Активация» Надежда Снигирева. В тот же день в городской администрации сообщили, что конструкции «Красного пляжа» были убраны из-за проведения работ по берегоукреплению в рамках ремонта пешеходного моста. Бетонные плиты у оснований моста заменят на новые.

- Компании-подрядчику необходимо убрать плиты, которые там стоят, чтобы берег сделать. Они аккуратно собрали все скамейки, которые там были установлены, погрузили и увезли к себе на хранение. Когда работы завершатся, всё вернут на прежнее место, - пояснили Newsvo в пресс-службе городской администрации 10 июля.

Отметим, что вид сломанных скамеек вызывает сомнения в том, что они были демонтированы аккуратно.

Сегодня, 12 июля, выяснилось, что конструкции «Красного пляжа» восстановлению не подлежат.

- При демонтаже бетонных плит мы вынуждены были демонтировать все деревянные площадки. Состояние их плачевное, потому что доски изначально были не антисептированы, за шесть лет они поддались внешней среде – осадки и так далее – большинство каркаса сгнило, и при демонтаже все разрушилось, к сожалению. Тут только если менять его на новый. Такой задачи в рамках контракта перед нами не стоит, не осталось тех деталей, которые можно бы было поставить обратно, - пояснил замдирекора ООО «СК «Новый дом» Артем Соболев.

Заместитель начальника департамента градостроительства Вологды по вопросам архитектуры Александр Борисовский заверил, что власти восстановят объект на этом же месте.

- Сама конструкция собиралась на месте, и конструкция крепежных элементов не подразумевала щадящую замену элементов, которые вышли из строя. Поэтому, скорее всего, такая ситуация и произошла с ее демонтажом. Аккуратно снять не получилось. Администрация города, конечно, такой объект терять не хочет, в планах восстановить его на этом месте. После земляных работ, замены бетонного покрытия набережная здесь остается в прежних видах, то есть видоизменения конструкций объекта не последует. Единственное – учитывая сохранность деревянных конструкций – часть балок сгнила, в плесени, очень большой процент деструкции – мы предусмотрим мероприятия, которые позволят сохранить деревянные конструкции на более длительный период.

Александр Борисовский также отметил, что связался с Надеждой Снигиревой и договорился о том, что архитекторы предоставят имеющиеся у них чертежи, чтобы восстановить «Красный пляж» в прежнем виде.

- Мы планируем это сделать до зимнего периода, в этом году. Вопрос финансирования я не готов комментировать, но задача такая поставлена, и вопрос будет решен, - отметил чиновник.

Напомним, «Красный пляж» появился в Вологде в в 2012 году. Тогда молодые и инициативные архитекторы (в том числе из «Проектной группы 8») решили объединиться в группу «АВО!» и создать проект «Активация». Он проходил в городе рамках фестиваля «Дни архитектуры». Всего в рамках этого проекта на средства горожан и частных инвесторов было создано пять общественных пространств: «Треугольный сад» возле здания ГДК, «раскладушки» на Каменном мосту, зона отдыха возле Красного моста – «Красный пляж», скамейки возле «Дома книги» на улице Мира, уличная сцена, парапеты для скейтеров и велосипедистов – возле Драмтеатра.

Этой весной «Треугольный сад» возле здания ГДК был демонтирован бизнесменом, который купил здание возле ВоГУ. Власти пообещали его восстановить, но пока этого не сделано.