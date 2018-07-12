Пропавший курсант ВИПЭ найден в Вожегодском районе

12.07.2018 [Происшествия]

Пропавший в Вологде 21-летний курсант ВИПЭ найден в Вожегодском районе. 

Напомним, 5 июля юноша  ушел из дома в Вологде и долгое время его место нахождения было не известно. Как сообщает региональное следственное управление, около 19 часов 11 июля он был обнаружен недалеко от одной из железнодорожных станций в Вожегодском районе. Почему он ушел из дома, не сообщается.

- Проверочные мероприятия привели следователей на территорию Вожегодского района, где пропавший молодой человек бродил вдоль железнодорожных путей. Предположения следствия о том, что он двигался в направлении соседнего региона в сторону своего дома, подтвердились. В настоящее время выясняются причины оставления юношей места жительства, - сообщает региональное следственное управление.

Тэги: ВИПЭ, пропавшие
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