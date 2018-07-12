Пропавший курсант ВИПЭ найден в Вожегодском районе
Пропавший в Вологде 21-летний курсант ВИПЭ найден в Вожегодском районе.
Напомним, 5 июля юноша ушел из дома в Вологде и долгое время его место нахождения было не известно. Как сообщает региональное следственное управление, около 19 часов 11 июля он был обнаружен недалеко от одной из железнодорожных станций в Вожегодском районе. Почему он ушел из дома, не сообщается.
- Проверочные мероприятия привели следователей на территорию Вожегодского района, где пропавший молодой человек бродил вдоль железнодорожных путей. Предположения следствия о том, что он двигался в направлении соседнего региона в сторону своего дома, подтвердились. В настоящее время выясняются причины оставления юношей места жительства, - сообщает региональное следственное управление.