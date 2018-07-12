Вологжанку через суд обязали вернуть в бюджет полученный материнский капитал

12.07.2018 [Общество]

Прокуратура через суд обязала жительницу Вологодского района вернуть в бюджет незаконно потраченный «материнский капитал».

В 2014 году, после рождения второго ребенка, женщина получила государственный сертификат на «материнский капитал» в размере 453 026 рублей. В январе 2016 года она обратилась в пенсионный фонд  с заявлением о том, чтобы  потратить эти деньги на покупку квартиры. Заявление было удовлетворено, средства перечислены продавцу.

- При этом, в нарушение требований федерального закона и письменного обязательства, женщина не оформила приобретенное жилое помещение в долевую собственность на несовершеннолетних детей, продала квартиру, денежные средства израсходовала на личные нужды, чем нарушила права детей и причинила ущерб бюджету Российской Федерации, - сообщает прокуратура Вологодской области.

В Вологодский районный суд было направлено исковое заявление с требованием взыскать с женщины в бюджет пенсионного фонда Российской Федерации 453 026 рублей, выданные ей в качестве средств «материнского капитала». Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Тэги: материнский капитал
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Кто убил «Вологодскую ягоду»?
В Вологде хозяева собаки два года держали ее взаперти в дачном доме в Баранково
«Идите лесом с таким НДСом»: в Вологде 5 июля состоялся митинг против повышения пенсионного возраста и НДС
Депутаты заксобрания Вологодской области большинством голосов поддержали концепцию пенсионной реформы
В Вологде "скорая", которая везла пациента в больницу, попала в аварию
База отдыха в селе Устье оказалась официальной резиденцией губернатора Вологодской области
Машина "скорой помощи", попавшая в ДТП в Вологде, везла в больницу упавшего с шестого этажа ребенка
В Шекснинском районе пациентке с острой болью в животе отказали в госпитализации: женщина умерла
В Вологде пятилетний мальчик поссорился с воспитателем и ушел из детсада
Вологжанку через суд обязали вернуть в бюджет полученный материнский капитал
12.07.2018 [Общество]

Режиссера Олега Липовецкого не допустили до участия в конкурсе на должность худрука Вологодского драмтеатра

329
0
12.07.2018 [Общество]

Администрация Вологды: конструкции «Красного пляжа» восстановлению не подлежат

2371
2
11.07.2018 [Общество]

Депутаты заксобрания Вологодской области большинством голосов поддержали концепцию пенсионной реформы

5820
11

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Режиссера Олега Липовецкого не допустили до участия в конкурсе на должность худрука Вологодского драмтеатра
243 новых случая ВИЧ зарегистрировано в Вологодской области за полгода
В Устюжне черный лесоруб перечислил приставам 4 млн рублей после ареста его машин
Трех вологодских актеров наградили благодарностью президента Российской Федерации
В Череповце неплательщик пытался сбежать из отдела судебных приставов с 340 тысячами рублей
Договор купли-продажи земли под здание «Идей для дома» в Вологде признали недействительным
Администрация Вологды: конструкции «Красного пляжа» восстановлению не подлежат
 
11.07.2018 [Экономика]

Кто убил «Вологодскую ягоду»?

13703
0
12.07.2018 [БлогоVO]

Войсез

191
0
11.07.2018 [Обзор Прессы]

О судьбе проекта "Активация" в Вологде

1476
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика