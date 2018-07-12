Вологжанку через суд обязали вернуть в бюджет полученный материнский капитал

Прокуратура через суд обязала жительницу Вологодского района вернуть в бюджет незаконно потраченный «материнский капитал».

В 2014 году, после рождения второго ребенка, женщина получила государственный сертификат на «материнский капитал» в размере 453 026 рублей. В январе 2016 года она обратилась в пенсионный фонд с заявлением о том, чтобы потратить эти деньги на покупку квартиры. Заявление было удовлетворено, средства перечислены продавцу.

- При этом, в нарушение требований федерального закона и письменного обязательства, женщина не оформила приобретенное жилое помещение в долевую собственность на несовершеннолетних детей, продала квартиру, денежные средства израсходовала на личные нужды, чем нарушила права детей и причинила ущерб бюджету Российской Федерации, - сообщает прокуратура Вологодской области.

В Вологодский районный суд было направлено исковое заявление с требованием взыскать с женщины в бюджет пенсионного фонда Российской Федерации 453 026 рублей, выданные ей в качестве средств «материнского капитала». Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.