20-летний житель Никольска предстанет перед судом за убийство своей бывшей девушки

12.07.2018 [Происшествия]

В Никольске передано в суд дело об убийстве 23-летней местной жительницы. В совершении преступления подозревается ее бывший молодой человек.

Напомним, тело молодой девушки нашли рано утром на проезжей части возле ее дома 10 марта. По версии следствия, ночью подозреваемый дождался возвращения бывшей девушки домой и, увидев ее в компании подвозившего на машине друга, учинил скандал.

- Обвиняемый набросился на заступившегося за потерпевшую водителя, схватил с земли кастрюлю и несколько раз ударил молодого человека по голове, причинив ушибленные раны головы. Когда потерпевший побежал за помощью, обвиняемый стал избивать девушку, взяв в подсобке дома потерпевшей топор, он нанес его обухом удары девушке по голове, от которых она скончалась по заключению специалистов, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Выяснилось, что убитая встречалась с подозреваемым долгое время, но потом они расстались, и молодой человек пытался восстановить их отношения. В ночь трагедии он разыскивал девушку, зная, что та отдыхает в компании друзей.

После совершения убийства никольчанин покинул место происшествия и спрятался в бане у приятеля, но вскоре был обнаружен правоохранителями.

Сейчас молодой человек находится под стражей.  В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям «убийство», «причинение легкого вреда здоровью», а также «незаконное проникновение в жилище» (чтобы взять топор, он незаконно проник в подсобку).

Тэги: ревность, убийство
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