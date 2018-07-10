В Вологде директор городских бань подозревается в сокрытии от налоговой 4,3 млн рублей

10.07.2018 [Экономика]

В Вологде директора ООО «Ока», оказывающего населению банно-прачечные услуги, подозревают в сокрытии денег от налогов.

- По версии следствия, в 2017 году подозреваемый, будучи осведомлен о наличии недоимки по налогам, а также об имеющихся на расчетных счетах организации инкассовых поручениях, организовал перечисление дебиторами предприятия денег напрямую его кредиторам, минуя расчетные счета его предприятия, чем исключил возможность принудительного взыскания недоимки по налогам, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

В результате от взыскания было сокрыто 4,3 млн. рублей, что является крупным размером. Обстоятельства преступления устанавливаются, ведется следствие.

100% акций и долей ООО «Ока» находится в собственности муниципального образования «Город Вологда». Директором ООО "Ока", которое управляет городскими муниципальными банями в Вологде, с 21 марта 2017 года является Александр Постнов. До августа 2016 года он был председателем правления ОАО «Промэнергобанк» в Вологде. 5 августа у банка отозвали лицензию, а в октябре он был признан банкротом. Убыток банка за первое полугодие 2016 года составил 289,4 миллиона рублей. После этого, по данным орловских СМИ, Постнов был назначен генеральным директором АО «Агентство ипотечного кредитования Орловской области».

Напомним, до этого предприятие «Ока» возглавлял Владимир Соколов, экс-руководитель Вологодского центра птицеводства, который сейчас находится в стадии банкротства.

Тэги: бани, налоги
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