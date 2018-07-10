Демонтированный «Красный пляж» возле пешеходного моста в Вологде обещают вернуть на место

10.07.2018 [Общество]

В Вологде демонтировали зону отдыха возле Красного моста – «Красный пляж». Об этом сегодня в соцсети сообщила одна из авторов проекта «Активация» Надежда Снигирева.

Как сообщили Newsvo в администрации Вологды, скамейки убрали из-за работ по берегоукреплению.

- Компании-подрядчику необходимо убрать плиты, которые там стоят, чтобы берег сделать. Они аккуратно собрали все скамейки, которые там были установлены, погрузили и увезли к себе на хранение. Когда работы завершатся, всё вернут на прежнее место, - пояснили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, «Красный пляж» появился в Вологде в в 2012 году. Тогда молодые и инициативные архитекторы (в том числе из «Проектной группы 8») решили объединиться в группу «АВО!» и создать проект «Активация». Он проходил в городе рамках фестиваля «Дни архитектуры». Всего в рамках этого проекта на средства горожан и частных инвесторов было создано пять общественных пространств: «Треугольный сад» возле здания ГДК, «раскладушки» на Каменном мосту, зона отдыха возле Красного моста – «Красный пляж», скамейки возле «Дома книги» на улице Мира, уличная сцена, парапеты для скейтеров и велосипедистов – возле Драмтеатра.

Этой весной «Треугольный сад» возле здания ГДК был демонтирован бизнесменом, который купил здание возле ВоГУ.

Тэги: благоустройство, набережная
Сюжет: благоустройство набережной
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