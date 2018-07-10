Актриса Ирина Горбачева поймала букет невесты на свадьбе в Вологде

Марина Хлебова и Ирина Горбачева. Фото из архива Марины Хлебовой.

Актриса Ирина Горбачева, приехавшая в Вологду на кинофестиваль VOICES, поймала букет невесты на свадьбе в «Атриуме» и выкупила кусок праздничного торта за 6 тысяч рублей.

- Все произошло вечером 7 июля. Ирина жила в гостинице и спустилась вниз, чтобы посмотреть футбол и, видимо, услышала, что в ресторане свадьба, а в тот момент, когда я пригласила всех незамужних девушек поймать букет, я повернулась и вдруг увидела, что она стоит среди них. Она поймала букет, ее узнали и начали с ней фотографироваться, - рассказала Newsvo ведущая свадьбы Марина Хлебова.

Поскольку на свадьбе была трансляция футбольного матча Россия-Хорватия, Ирине предложили остаться и посмотреть игру вместе со всеми. Она согласилась и осталась.

- Она участвовала конкурсах, снимала истории и выкладывала в своем инстраграмме, а у нее там полтора миллиона подписчиков. Подошла потом, наговорила комплиментов, что все ей очень понравилось: и город, и свадьба. В конце был розыгрыш куска торта: все предлагали по 500, 700, 800 рублей, а Ирина возьми и скажи: «Пять тысяч!». С ней еще немного поторговались, но в итоге она выкупила этот кусок свадебного торта за 6 тысяч рублей, - рассказала Марина.

Напомним, Ирина Горбачева вошла в состав жюри кинофестиваля VOICES, а также представляла вологжанам фильм «Аритмия», в котором сыграла одну из ролей.