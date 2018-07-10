В Вологде возбуждено новое уголовное дело в отношении бывшего пристава, которая присваивала деньги должников

В Вологде возбуждено еще одно уголовное дело в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя. Следователи подозревают 27-летнюю вологжанку в присвоении 250 тысяч рублей, которые ей передал должник в рамках исполнительного производства.

В 2013 году женщина, будучи судебным приставом-исполнителем, получила от должника 250 тысяч рублей по банковскому кредиту в качестве исполнительского сбора. При этом в корешки квитанций пристав внесла информацию о том, что получила всего лишь 250 рублей и 500 рублей от двух посторонних граждан. Деньги она так и не сдала на депозитный счет ведомства, а присвоила себе.

О хищении стало известно после того, как кредитная организация сообщила в ОЭБ и ПК УМВД России по Вологодской области о том, что не получила денег со своего должника за кредит. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что деньги могли быть присвоены.

Ранее пристав уже дважды была судима за подобные хищения. В феврале 2018 года вологжанку осудили на три года лишения свободы условно и взыскали в пользу потерпевшего 119,4 тыс. рублей. Ранее, в мае 2017 года, женщина была осуждена за 28 аналогичных преступлений к 4 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 50 тыс. рублей.