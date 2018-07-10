В Шекснинском районе пациентке с острой болью в животе отказали в госпитализации: женщина умерла

10.07.2018 [Происшествия]

В Шекснинском районе следователи устанавливают обстоятельства смерти пациентки ЦРБ. Жительнице деревни Нифантово отказали в госпитализации с острой болью в животе, а через несколько дней она скончалась.

О ситуации, которая произошла с его тетей, рассказал нашей редакции Евгений.

- 18 марта моей тете, Клепининой Татьяне Феодосьевне, стало плохо: у нее заболел живот. Она поехала домой, около двух часов дня вызвала скорую. Приехали врачи, сделали какой-то укол, точно не знаю. В этот же день, 18 марта, моя тетя вызвала скорую помощь снова – к девяти часам вечера ей стало плохо снова, она почувствовала острую боль в животе. Я это рассказываю по словам моей матери, которая была в те дни с ней, - говорит племянник женщины.

В итоге Татьяну Феодосьевну отвезли в приемный покой ЦРБ, где ее осмотрел хирург. Ни на УЗИ, ни на рентген женщину не направляли.

- Тетя пожаловалась врачу, что боль в животе острая, просила ее госпитализировать. В интернете, в любом справочнике медицинском написано, что при таких симптомах нужно сразу же обратиться к врачу, немедленно. Но в ответ хирург Ратке  отправляет человека домой и рекомендует обратиться к участковому терапевту, - говорит Евгений .

Женщина вернулась домой, боль прошла, но через несколько дней, 21 марта, пациентке снова стало плохо. «Скорая» вновь привезла ее в приемный покой, терапевт отправил Татьяну Феодосьевну на рентген, ее госпитализировали, но в тот же день она умерла на операционном столе. В заключении стоит диагноз "тромбоз сосудов кишечника". Родственники женщины уверены, что, если бы ее вовремя положили в больницу и начали лечение, она осталась бы жива.

- На данный момент от страховой компании получено последнее письмо о том, что завершена проверка качества оказания мед.услуг и результаты переданы в прокуратуру. Мне о результатах проверки ничего не сообщают, ссылаясь на врачебную тайну. Что делать дальше и как получить результаты проверки, я не знаю, - говорит Евгений.

Мужчина также подал заявления в прокуратуру и следственный комитет с просьбой проверить работу врачей и их причастность к смерти Татьяны Феодосьевны.

В региональном управлении следственного комитета Newsvo пояснили, что по данному факту начата доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Тэги: здравоохранение
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