В Вологодской области по программам спортивной подготовки обучаются всего 942 ребенка

10.07.2018 [Спорт]

Прокуратура области с участием городских и районных прокуроров проверила исполнение законодательства в сфере физической культуры и спорта среди детей на территории Вологодской области.

В ходе проверки выяснилось, что в области крайне низкий процент детей, которые занимаются спортивной подготовкой по федеральным стандартам, а у большинства детей такой возможности нет вообще.

«Из 19350 детей, занимающихся спортом, только 942 ребенка обучались по программам спортивной подготовки. На территории абсолютного большинства муниципальных образований области возможность получить такую подготовку у детей вовсе не имелась. Из имеющихся в регионе 35 физкультурно-спортивных организаций в 30-ти контингент детей, занимающихся по программам спортивной подготовки, отсутствовал», - сообщают в прокуратуре Вологодской области об итогах проверки.

При этом в области не принято никаких действенных мер по подготовке спортивного резерва. Департамент физической культуры и спорта самоустранился от проблем - не принимал участия в подготовке программ развития соответствующих видов спорта, в том числе для ребят.

Кроме всего прочего, прокуратурами Вологды, Череповца, Вологодского, Шекснинского, Верховажского, Череповецкого, Кирилловского, Грязовецкого, Никольского, Нюксенского, Усть-Кубинского, Тотемского районов в ходе проверок выявлены факты нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В местах, где дети занимаются спортом, протекают кровли, помещения поражены грибком и плесенью, процветает антисанитария, у работников отсутствуют медицинских книжек, в аптечках нет необходимого набора для оказания первой медицинской помощи. Оставляет желать лучшего и противопожарная безопасность.

В местах проведения физкультурно-спортивной подготовки детей обнаружено небезопасное оборудование.

«К примеру, прокуратурой Кичменгско-Городецкого района при проверке МБОУ «Первомайская средняя школа» установлено, что физкультурно- спортивное оборудование школы представляли опасность для обучающихся, каркасные конструкции для лазания были закреплены в земле не прочно, при приложении усилия отклонялись по вертикали, наблюдался сильный зазор, что исключало ее безопасное использование», - комментируют ситуацию в прокуратуре.

По результатам проверки выявлено 825 нарушений закона, на незаконные правовые акты принесено 25 протестов, внесено 112 представлений об устранении нарушений закона, в суд направлено 5 исковых заявлений, по постановлениям прокуроров привлечено к административной ответственности 19 лиц.

«Кроме того, по результатам проверки заместителем прокурора области в адрес начальника департамента физической культуры и спорта внесено представление об устранении нарушений закона. Устранение выявленных нарушений закона находится на контроле органов прокуратуры области».

Тэги: дети, спорт, нарушения
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