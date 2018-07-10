Ушел из жизни экс-начальник департамента лесного комплекса области Виктор Грачев

10.07.2018 [Общество]

9 июля на семидесятом году жизни скончался бывший начальник департамента лесного комплекса Вологодской области Виктор Грачев. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

- Виктор Васильевич Грачев в 1996 году возглавил вновь созданный в правительстве области Департамент лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности. В сложное для экономики страны время, в 90-е годы, внес огромный вклад в стабилизацию и развитие лесопромышленного комплекса Вологодской области.  В 2000 годы его усилиями была заложена основа лесопромышленного потенциала региона и сформирована лучшая в стране структура управления лесами. Более  15 лет Виктор Васильевич возглавлял орган управления лесами региона, его система стала основой лесного хозяйства и обеспечения безопасности в лесах Вологодчины, - говорится в сообщении.

Виктор Грачев стоял у истоков создания выставки «Российский лес», которая приобрела статус международной, возглавлял крупнейшую в России саморегулируемую организацию «Лесной Союз», был советником губернатора Вологодской области.

Тэги: департамент лесного хозяйства
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