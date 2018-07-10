Бывший замначальника вологодского УМВД Павел Каранда возглавил МВД Крыма

Павел Каранда, ранее работавший заместителем начальника УМВД по Вологодской области, назначен врио министра внутренних дел республики Крым.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Предыдущий министр, Сергей Абисов, освобожден от своей должности.

Службу в органах внутренних дел Павел Леонидович начал в 1981 году, когда поступил в Омскую высшую школу милиции МВД СССР. После ее окончания 26 лет ( с 1985 по 2011 годы) служил в подразделениях уголовного розыска Мурманской области.

В 2011 году Павел Каранда поступил на службу в Вологодскую область и работал здесь пять лет – до 2016 года, когда его назначили заместителем министра внутренних дел по республике Крым.