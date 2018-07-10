Вкладчикам лишенного лицензии банка «Рублев» в Вологде выплатит деньги «Сбербанк»

10.07.2018 [Экономика]

С 9 июля вкладчики лишенного лицензии банка «Рублев» могут получить свои деньги в «Сбербанке». Об этом сообщает Агентство страхования вкладов.

- Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского вклада (счета), - говорится в сообщении АСВ.

В Вологде выплачивать деньги будут в 16 офисах банка, их адреса есть на сайте Агентства страхования вкладов. Дополнительную информацию можно получить по телефону «горячей линии» – 8-800-555-55-50.

 

Тэги: банки
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