В Вологде полицейского будут судить за двадцать эпизодов мелкого взяточничества

В Вологде бывший сотрудник дежурной части одного из отделений полиции предстанет перед судом за взяточничество. Мужчина за вознаграждение отпускал задержанных за совершение административных правонарушений вологжан – следователи насчитали около 20 эпизодов преступления.

Напомним, что изначально, весной 2018 года, следователи возбудили в отношении мужчины три уголовных дела о получении взяток. Но после того, как эта новость появилась в СМИ, в полицию стали звонить вологжане, которые рассказали, что этот полицейский их тоже отпускал за взятку.

По версии следствия, в сентябре 2017 года в дежурную часть одного из городских отделов полиции за отказ от медосвидетельствования был доставлен мужчина-водитель.

- Подозреваемый предложил вологжанину отпустить его за взятку в сумме 3 тысячи рублей без применения обеспечительной меры по делу об административном правонарушении в виде административного задержания на срок 48 часов. Мужчина перевел ему деньги и был освобожден, - сообщает пресс-служба регионального управления следственного комитета.

Следователи обоснованно полагали, что таких фактов было гораздо больше.

В жилище подозреваемого проведены обыски и изъяты вещественные доказательства, а по месту работы изъяты документы, касающиеся его служебной деятельности. Специалисты проанализировали данные журналов дежурной части, видеозаписи, зафиксировавшие факты доставления конкретных граждан в отдел полиции, перепроверили с помощью оперативников большой объем информации, включая безналичные переводы денежных средств.

После размещения в СМИ сообщения о возбуждении уголовного дела к следователям стали поступать заявления от вологжан, которые сообщали о том, что при аналогичных обстоятельствах они тоже давали взятки этому полицейскому.

- В общей сложности в результате проделанной работы следователями выявлен 21 эпизод получения дежурным полиции мелкой взятки (ч.1 ст.291.2 УК РФ), каждый из которых вошел в объем предъявленного обвинения, а также ему инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ). Общая сумма незаконного денежного обогащения обвиняемого, по подсчетам следователей, составила 70,7 тыс. рублей, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Материалы уголовного дела в 15 томах направляются в суд для рассмотрения по существу.

Полицейский был уволен, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, сообщает следственное управление.