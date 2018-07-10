Вологжанин Данил Росляков завоевал серебро и бронзу Первенства России по легкой атлетике

Спортсмен из Вологодской области завоевал медали на Первенстве России по легкой атлетике. Соревнования среди юниоров проходили с 6 по 8 июля в Челябинской области. Вологжанин Данил Росляков завоевал серебряную медаль в беге на дистанции 100 метров, уступив 7 сотых секунды победителю Алексею Завалий. Кроме того, Данил замкнул тройку призёров на двухсотметровой дистанции с результатом 21.05 секунды.



Вологжанин Игорь Кузнецов стал бронзовым призером Чемпионата России по легкой атлетике среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования, прошли 30 июня по 5 июля, в них приняли участие представители 54 региона.

Игорь Кузнецов занял 3 место в толкании ядра, а так же был 4-м в метании диска.

