Вологжанин Данил Росляков завоевал серебро и бронзу Первенства России по легкой атлетике

10.07.2018 [Спорт]

Спортсмен из Вологодской области  завоевал медали на Первенстве России по легкой атлетике. Соревнования среди юниоров проходили с 6 по 8 июля в Челябинской области. Вологжанин Данил Росляков завоевал серебряную медаль в беге на дистанции 100 метров, уступив 7 сотых секунды победителю Алексею Завалий. Кроме того, Данил замкнул тройку призёров на двухсотметровой дистанции с результатом 21.05 секунды.

Вологжанин Игорь Кузнецов стал бронзовым призером Чемпионата России по легкой атлетике среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования, прошли 30 июня по 5 июля, в них приняли участие представители 54 региона. 
Игорь Кузнецов занял 3 место в толкании ядра, а так же был 4-м в метании диска.
 

Тэги: лёгкая атлетика
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