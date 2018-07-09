В Вологде директор фирмы, торгующей пиломатриалами, скрыл от налоговой 37 млн рублей

09.07.2018 [Происшествия]

В Вологодской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения ООО «Гранта» от уплаты налогов в особо крупном размере. В совершении преступления, предусмотренного  п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ подозревается директор предприятия.

По версии следствия, подозреваемая в период с апреля 2016 по июнь 2017 года уклонялась от уплаты налогов с организации ООО «Гранта», неправомерно получая налоговый вычет по НДС. Женщина организовала оформление в бухгалтерском учете общества приобретение лесопродукции как поставки от организаций, которые в действительности их не производили.

- Налог на добавленную стоимость по зарегистрированным счетам-фактурам от этих поставщиков составил 37,3 млн. руб. Эта сумма заведомо ложно была включена в состав налоговых вычетов НДС в налоговых декларациях. Подозреваемая занизила подлежащие к уплате в бюджет суммы НДС в размере 37,3 млн. рублей, в следствии чего, уклонилась от уплаты налогов с организации ООО «Гранта» на указанную сумму, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Следствием устанавливаются все обстоятельства преступления. В организации проведены обыски, изъята финансовая документация и электронные базы данных для проведения судебной бухгалтерской экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

 

Тэги: налоговые преступления
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