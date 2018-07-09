В Вологодском районе 17-летнего подростка приговорили к лишению свободы за вымогательство и угон авто

09.07.2018 [Происшествия]

В Вологодском районе вынесли обвинительный приговор 17-летнему подростку. Он признан виновным в оскорблении представителя власти, краже, двух эпизодов вымогательства, а также в угоне автомобиля (ст.319, ч.1 ст.158, п. «в» ч.2 ст.163, ч.1 ст. 166, ст.116 УК РФ).

В поле зрения правоохранительных органов юноша попал  в июле прошлого года, когда, напившись, стал дебоширить в общественном месте села Кубенского Вологодского района. Его доставили в участковый пункт полиции. Сдаваться парень не собирался  и оскорблял полицейских за то, что они его задержали: кричал матом прямо в отделе.

Еще через месяц молодой человек украл у своего знакомого в селе Кубенском  мобильный  телефон. Но одного телефона ему было мало – подросток стал угрожать своим сверстникам, вымогая деньги.

Как пояснили следователи отдела по Вологодскому району СК РФ по Вологодской области, угрожал юноша, в основном, несовершеннолетним, и не стеснялся это делать даже на территории образовательных учреждений.

Так, 2 сентября прошлого года, он пьяный, прямо на площадке Кубинского филиала Вологодского политехнического техникума запугал трех подростков, требуя деньги и телефоны. При этом одного из них он ударил ногами в лицо, другого избивал кулаками.

В октябре 2017 года в квартире знакомого обвиняемый взял ключи от автомашины «ВАЗ-21113» и угнал ее. 

«Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев исправительной колонии общего режима за оскорбление представителя власти, кражу, двух эпизодов вымогательства и угона автомашины», - пояснили в следственном управлении СК РФ по Вологодской области.

 

Тэги: кража. подростки
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