В Великом Устюге 29-летняя девушка во время ссоры убила сожителя ударом ножа в грудь

09.07.2018 [Происшествия]

В Великом Устюге 29-летняя девушка во время ссоры ударила ножом сожителя: тот умер по дороге в больницу. Трагедия произошла вчера в одной из квартир города, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По версии следствия,  сожитель девушки напился, и она закрыла его в квартире, чтобы тот никуда не ушел, а сама покинула дом. Возмутившись поступком подруги, мужчина позвонил ей и начал высказывать претензии. Между ними произошла ссора. В итоге девушка вернулась и ударила 42-летнего сожителя ножом в грудь. После этого  устюжанка сама вызвала скорую помощь, но пока медики везли мужчину в больницу, тот умер.

Примечательно, что ранее подозреваемая уже была судима за причинение ножевого ранения этому мужчине, при аналогичных обстоятельствах. Однако в тот раз он остался жив. При этом сам сожитель руку на подозреваемую не поднимал.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Девушка задержана, решается вопрос о ее заключении под стражу.

Тэги: убийство
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