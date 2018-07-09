В Вологде откроется новая выставка российско-швейцарского художника Алекса Долля

09.07.2018 [Культура]

Новая выставка российско-швейцарского художника Алекса Долля откроется в художественном отделе Вологодского кремля 13 июля.  Проект "Цветы" объединил, помимо живописи, музыку и танец, высокую моду и эксклюзивные ароматы.

- Цветы с холстов плавно перетекают в окружающий мир вещей, расцвечивая одежду, манекены, предметы быта. Для художника нет никаких преград, поэтому рисует он практически на всем, на чем можно рисовать, - сообщают организаторы.

Специально для нового проекта Алекса Долля компания M. Micallef создала пять неповторимых ароматов, созвучных живописно-музыкальным граням проекта. Их тоже можно будет почувствовать на выставке. 

В одном ряду с визуальными и ароматическими воплощениями мира художника стоят музыкальные композиции. Своеобразные гимны цветам исполняют участники одного из лучших оперных дуэтов Москвы – Мария Гриднева (сопрано) и Виталий Макаренко (баритон) – выпускники Российской академии музыки им. Гнесиных, сообщает пресс-служба Вологодского музея-заповедника.

Начало в 16 часов. 

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