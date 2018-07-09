Череповчанина будут судить за жестокое убийство своей больной матери

09.07.2018 [Происшествия]

Житель Череповца предстанет перед судом за жестокое убийство своей больной матери. Трагедия произошла в одной из квартир города металлургов в ноябре 2017 года.

Согласно обвинительному заключению, подсудимый на протяжении долгого времени проживал вдвоем с матерью. В конце 2017 года женщина тяжело заболела,  перестала вставать с кровати и понимать происходящее. Уходом за больной занимался сын.

22 ноября 2017 года в полицию поступил телефонный звонок о том, что в женщина найдена в квартире мертвой. Выехав на место происшествия, полицейские обнаружили мать подсудимого без признаков жизни с многочисленными телесными повреждениями. Сын, отрицая причастность к произошедшему, заявил, что в момент смерти матери его не было дома,  а возникшие у женщины синяки и гематомы – последствия неудачного падения с кровати. Тем не менее, в ходе предварительного следствия специалисты выяснили, что именно он причастен к гибели череповчанки.

- По версии следствия, обвиняемый, испытывая неприязненные чувства к больной матери, нанес ей не менее 13 ударов неустановленным твердым тупым предметом по голове и телу, что и повлекло за собой ее смерть, - сообщает сайт областного суда.

Было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). Рассмотрение дела начнется в Череповецком городском суде завтра, 10 июля.

Тэги: убийство
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