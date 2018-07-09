Вологодские болельщики получат призы за лучшие «фанатские» фото

09.07.2018 [Новости компаний]
Вологодские болельщики получат призы за лучшие «фанатские» фото

Компания «МегаФон» объявляет конкурс для любителей футбола. Участникам необходимо сделать фото во время просмотра матча с мобильного устройства и выложить его с 4 по 15 июля 2018 года на своей странице «ВКонтакте» со специальным хештегом. Главный приз – смартфон Xiaomi Redmi Note 5A LTE.

Для того, чтобы побороться за смартфон, нужно не только сделать «фанатское» фото и выложить его в соцсеть «ВКонтакте», но и добавить текст: «Я участвую в конкурсе от #Мегафон и передаю эстафету» (сделать активную ссылку на страницу друга «ВКонтакте»), также необходимо поставить хэштег #ВологдаСмотриФутбол. Победит самое эмоциональное фото, которое определит жюри конкурса. Его автор будет объявлен 17 июля в 22:00 по московскому времени в городском паблике «Онлайн Вологда».

Обладатель первого места получит смартфон Xiaomi Redmi Note 5A LTE и промо-код для просмотра пакета телеканалов «Максимальный» на «МегаФон.ТВ» в течение 180 дней. За второе место автору футбольного фото кроме промо-кода для пакета «Максимальный» вручат фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 2. А третье место разделят сразу три участника – каждый из них также сможет свободно смотреть телеканалы на «МегаФон.ТВ» 180 дней.

Смотрите футбол, боритесь за призы – и побеждайте!

Подробности - в городском паблике «Онлайн Вологда»

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Тэги: Мегафон
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