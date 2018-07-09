Выставка об истории рыбного промысла открылась в музее Белозерска

Новая экспозиция об истории рыбного промысла - «Государев рыбный двор» - открылась в краеведческом музее Белозерска в рамках Межрегионального фестиваля «Былины Белоозера».

- Рыба в Белом озере вылавливалась не только для нужд местного населения. Этот известный товар Белозерья поставлялся на ярмарки Москвы и Санкт-Петербурга. Рыба поставлялась на «государев обиход» - к царскому столу и для нужд армии, рыбой платили оброк. Для контроля над рыбным промыслом на Белоозере и был устроен Государев рыбный двор. В новой экспозиции использованы уникальные архивные документы, материалы местных краеведов, - отметила директор Белозерского областного краеведческого музея Татьяна Залогина.

Посетители новой экспозиции смогут разыграть лов рыбы на лодках-двойках, увидеть «ятву», научиться плести рыбацкие сети, услышать звуковой портрет зимнего обоза (скрип снега под полозьями саней, например), доставлявшего белозерскую рыбу в Москву и Санкт-Петербург. Также в музее Белого озера можно познакомиться с редкими рыбными рецептами национальной русской кухни.

Новая экспозиция, созданная благодаря специальному гранту компании TUI Россия и в рамках благотворительной программы «Музеи Русского Севера», - еще один шаг на пути развития бренда «Белозерск - былинный город». Турпоток за 2017 год в Белозерском крае составил 82 тыс. человек. Это лишь восьмая позиция в рейтинге посещаемости районов Вологодской области.

«Темпы развития туризма и темпы привлечения инвестиций в туристскую инфраструктуру и турпоток на сегодняшний день (ред. - в Белозерском районе) нас не могут устраивать, - отметил замгубернатора Олег Васильев, - поэтому мы сегодня говорим о том, какие усилия должны быть предприняты в ближайшие годы для того, чтобы мы ситуацию качественным образом изменили».

Среди стратегических перспектив лежит, в первую очередь, развитие туристско-рекреационного кластера «Приозёрный», привлечение стабильного потока туристов, сообщает сайт областного правительства.

Основной проблемой, которая решается в Белозерском районе, является слабая транспортная доступность. Инвестиционный проект «строительство причала в г. Белозерске» рассматривается с 2015 года. Работы также ведутся и в рамках развития береговой инфраструктуры по плану развития туризма в Вологодской области на период до 2020 года.