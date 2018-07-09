Вологодский школьник раскрутил в соцсети выдуманную им автомойку из Тюмени

09.07.2018 [Общество]

Вологодский школьник создал в соцсети паблик выдуманной им автомойки из Тюмени и сделал ее самой популярной в городе. Как сообщает Mash, подросток занялся раскруткой паблика от скуки: публиковал там мемы, благодарил клиентов, продавал ВИП-карты, отвечал на критику, а также переманивал клиентов у конкурентов.

За пару недель на паблик "Автомойки на Герцена, 94" подписалось больше 10 тысяч человек, в том числе и директор по стратегическим коммуникациям Mail Group Георгий Лобушкин. Кроме того, об автомойке начали писать местные СМИ, жители города стали называть её лучшей в Тюмени, а подписчики паблика из других регионов просили открыть филиалы у них.

5 июля Артём признался, что всё выдумал, однако подписчикам предложили поддержать постройку настоящей мойки, для которой, по оценкам школьника, требуется миллион рублей.

Тэги: соцсети, обман
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