Администрация Белозерского района вновь объявила закупку "Митсубиси Аутлендер"

Администрация Белозерского района вновь объявила о покупке "Митсубиси Аутлендер". Ранее, в феврале 2018 года, чиновники уже пытались купить это авто за 2,1 миллиона рублей, но после того, как новость об этом вышла на нашем сайте, закупку, объявленную МАУ «Центр материально-технического обеспечения района», отменили. Оказалось, что повторная попытка купить машину была уже в апреле, но тогда никто не подал заявок на участие в аукционе. Он был признан не состоявшимся.

13 июня центр снова разместил на сайте госзакупок объявление о покупке "Митсубиси" или его эквивалента, с начальной стоимостью 2 339 000 рублей. На этот раз чиновники собираются купить машину у единственного поставщика. Уже готов договор купли-продажи, в котором сказано, что «Передача Автомобиля осуществляется в месте нахождения Продавца по адресу: Вологодская область г. Череповец Октябрьский пр.,д.31». По этому адресу находится салон "Митсубиси".

Newsvo позвонил в Центр материально-технического обеспечения Белозерского района, чтобы выяснить, зачем и для кого закупается дорогая машина. Там пояснили, что не могут ответить на этот вопрос без директора. Сказали только, что машину покупают для самого центра, но прокомментировать закупку может только начальство в лице Анатолия Алексеева.

"Поменьше затрат на ремонты. Чем дешевле автомобиль, тем он больше требует расходов на его содержание. Мы заявились. Прошел конкурс. Дважды объявляли, никто не захотел принимать участие. Эту марку все похвалили, все сказали, что это самый оптимальный вариант купить такой автомобиль, чтобы работать", - рассказал Newsvo Анатолий Алексеев.

Кожаный салон нужен машине, по словам Анатолия Алексеева, "чтобы он не истерся за два дня". Другой машины, допустим, дешевле на миллион, центр подобрать себе не мог.

"На ней же нужно ездить в деревни. Куда я выеду на машине дешевле, не на дачу же езжу", - заключил Анатолий Алексеевич.

К слову, комплектации автомобиля можно только позавидовать – 2-х зонный климат-контроль, ACC - адаптивный круиз контроль, Keyless Operation System (KOS) - cистема дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа, воздуховоды подвода теплого воздуха к ногам задних пассажиров, воздушный фильтр салона, высококонтрастный цветной информационный дисплей на приборном щитке, задние сиденья со складываемыми в отношении 60:40, кожаная отделка руля, комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей, площадка для отдыха левой ноги водителя, 6 динамиков, бортовой компьютер, мультимедийная система Mitsubishi Connect с интеграцией смартфона Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле и т.д.