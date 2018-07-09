Главный приз кинофестиваля VOICES получил бельгийский фильм «Дом»

09.07.2018 [Культура]

Гран-при фестиваля молодого европейского кино VOICES завоевал фильм «Дом» (Бельгия). Вручили приз - рупор фестиваля - начальник департамента культуры и туризма Владимир Осиповский и председатель жюри Алексей Федорченко.

Приз зрительских симпатий получил российский фильм «Ваш репетитор» режиссера Антона Коломейца.  В номинации «Лучшая актерская работа» победила Кидист Сиум (Kidist Siyum) за роль в фильме «Фортуна». Награду за лучшую режиссерскую работу получил Фрэнк Берри за фильм «Майкл взаперти» (Ирландия).

Особенностью программы стала рубрика «Балканский фокус». Она познакомила зрителей с кинематографом стран Балканского региона:

 - «Балканский фокус» показал заинтересованность наших  вологжан фильмами этих стран. Огромное количество показов, полные залы - это говорит о том, что люди любят кино и соскучились по нашему фестивалю. Сам я с удовольствием посмотрел фильм о Викторе Цое «Лето»,  вспомнил то время, мне очень понравился этот фильм, - начальник департамента культуры и туризма области Владимир Осиповский.

После подведения итогов зрителям представили фильм закрытия – картину производства балканских стран (Сербия, Босния и Герцоговина) «Хорошая жена».

В этом году фестиваль проходит в Вологде с 5 по 8 июля. Организаторы решили после закрытия фестиваля предоставить зрителям еще один день показа – воскресенье.

В общей программе VOICES было представлено более 30 картин, 6 из которых приняли участие в конкурсе. Почти все они представлены в России впервые.

Оценивали фильмы в этом году российская актриса Ирина Горбачева, французский кинопродюсер Шарль-Эврар Чехов, ирландский режиссер, продюсер и сценарист Джонни О’Рейли. Председателем жюри стал российский режиссер, продюсер, сценарист Алексей Федорченко.

В числе внеконкурсных программ фестиваля  -  «Балканский фокус», «Европейский экспресс», «Якутская волна», «Наше новое кино», программа документального и короткометражного кино.

Специальные показы прошли в Кремле: культовый фантастический фильм о путешествии на Марс «Аэлита» (1924 г.) в сопровождении электронного музыкального проекта Stolen loops project, «Цвет Граната» к 50-летию лучшего фильма Сергея Параджанова.

Также для зрителей были организованы мастер-классы и встречи с известными людьми.

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