В Вологде "скорая", которая везла пациента в больницу, попала в аварию
08.07.2018 [Происшествия]
В Вологде автомобиль "скорой помощи" сегодня утром стколнулся с легковым авто на перекрестке улиц Козленская и Предтеченская. В результате машина медиков оказалась лежащей на боку.
- Я была в офисе на Предтеченской 31 и видела как скорая реанимация ехала с включенными сиренами и звуком со стороны драмтеатра и через 2 секунды раздался скрежет метала! - пишет в соцети Ирина Крысюк.
В результате аварии "скорую" развернуло на 180 градусов. Очевидцы сообщают, что после ДТП из медицинского автомобиля другая "скорая помощь" забрала пациента - ребенка. В аварии также пострадали врачи, ехавшие в опрокинувшейся машине, и ее водитель.
На месте работают полицейские, обстоятельства проишествия устанавливаются.
Фото Натальи Шехиревой