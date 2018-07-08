В Вологде "скорая", которая везла пациента в больницу, попала в аварию

08.07.2018 [Происшествия]
В Вологде "скорая", которая везла пациента в больницу, попала в аварию

В Вологде автомобиль "скорой помощи" сегодня утром стколнулся с легковым авто на перекрестке улиц Козленская и Предтеченская. В результате машина медиков оказалась лежащей на боку.

- Я была в офисе на Предтеченской 31 и видела как скорая реанимация ехала с включенными сиренами и звуком со стороны драмтеатра и через 2 секунды раздался скрежет метала! - пишет в соцети Ирина Крысюк.

В результате аварии "скорую" развернуло на 180 градусов. Очевидцы сообщают, что после ДТП из медицинского автомобиля другая "скорая помощь" забрала пациента - ребенка. В аварии также пострадали врачи, ехавшие в опрокинувшейся машине, и ее водитель.

На месте работают полицейские, обстоятельства проишествия устанавливаются.

Тэги: ДТП, скорая помощь
Фото Натальи Шехиревой
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