В Вологде хулиганы разбили 15 окон в строящейся школе на улице Северной

06.07.2018 [Происшествия]

15 стеклопакетов, установленных на первом этаже строящегося здания школы на улице Северной в Вологде, разбили за неделю хулиганы. Ущерб составил 30 тыс. рублей, в связи с актами вандализма на объекте усилена охрана и видеонаблюдение, сообщает новостной сайт администрации города.

На записях с камер видеонаблюдения можно различить, что стекла бьют молодые люди - подростки.

«Стоимость одного стеклопакета с установкой – 2 тыс. рублей, пока здание не сдано в эксплуатацию, ответственность за его сохранность несут подрядные организации и компании, выполняющие отдельные виды работ по договорам субподряда. Вандалов зафиксировали камеры видеонаблюдения, на записях отчетливо видно, как в окна бросают камни, различимы и внешности подростков. Пока мы можем только строить предположения, для чего школьники портят имущество. Выяснять подробности и устанавливать личности будут правоохранительные органы», – говорит начальник департамента градостроительства Вологды Анатолий Баранов.

Поврежденное имущество новостройки субподрядчик будет восстанавливать за свой счет. 

Сейчас строительство завершено на 95 %, полностью обустроены первый и второй этажи всех блоков здания. На этой неделе начали укладывать паркет в спортзалах, в актовом зале монтируют сцену и подиум, укладывают линолеум и устанавливают кресла. Завершается укладка плитки в чаше большого бассейна. Параллельно ведется сборка мебели и оборудования.

Техника задействована в благоустройстве территории, уложен второй слой асфальта на дорожках, обустраивается площадка для отдыха. На скорость работ повлияла дождливая погода, сейчас темпы восстановлены. Начато озеленение – высаживаются деревья и кустарники. На этой неделе дорожники приступят к обустройству въезда с ул. Северной.

Тэги: окна, хулиганство
Сюжет: школа на Северной
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