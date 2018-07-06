Житель поселка в Великоустюгском районе поссорился с приятелем во время пьянки и застрелил его из ружья

56-летний житель поселка Полдарса в Великоустюгском районе задержан по подозрению в убийстве своего знакомого. Мужчины поссорились во время застолья, устюжанин достал из сейфа ружье и выстрелил в обидчика.

Сообщение о том, что в одной из квартир поселка обнаружено тело 62-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, поступило к следователям накануне около 21.30. Прибыв на место происшествия, специалисты увидели, что тело погибшего со следами сквозного огнестрельного ранения в области шеи лежит в прихожей.

- По версии следствия, совместно с хозяином квартиры, погибший отмечал встречу давних приятелей. В ходе распития спиртного между ними произошла ссора, в ходе которой владелец жилья достал из сейфа гладкоствольное охотничье ружье и выстрелил в гостя. От полученных телесных повреждений тот скончался на месте происшествия, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По ходатайству следователя подозреваемый в убийстве житель Полдарсы арестован судом. Следствием устанавливаются все подробности произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.