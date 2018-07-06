Фестиваль северорусской кухни «Морошка» пройдет в Тотьме с 16 по 22 июля

06.07.2018 [Культура]

Фестиваль северорусской кухник "Морошка" пройдет в Тотьме с 16 по 22 июля под девизом «Вкусный восток Вологодчины». Целую неделю в кафе, ресторанах, музеях и на других площадках районного центра будут проходить дегустации, мастер-классы, поединки: кулинарные и песенные. 

- Состязательность веселых перепевов в точках общепита будет обеспечена участием исполнителей и коллективов сразу нескольких районов востока Вологодской области: Тотемского, Нюксенского, Бабушкинского и Тарногского. Традиционные перепевы не оставят равнодушными зрителей, у которых уже есть свои любимые артисты. Впервые в фестивальные дни будут вовлечены новые, открывшиеся совсем недавно кафе «Мама-пицца» и кино-кафе «TarVillo». В один из вечеров планируется экскурсионная прогулка на теплоходе «Удача» с возможностью отведать ухи из речной рыбы «По-сухонски», - сообщает tourizm-totma.ru

Во вторник, 17 июля, в рамках «Морошки» состоится Фестиваль колокольной музыки «Звонное лето», организуемый Великоустюгской епархией и Тотемским музейным объединением. У посетителей появится возможность стать участниками мастер-класса на переносной звоннице и побывать на музыкально-поэтическом вечере, который завершится презентацией православной кухни. Новинкой этого года также станет развлекательная программа «Культурная мозаика в «Квартале». В среду, 18 июля с 13.00 в «Культурном квартале» для всех желающих будут работать одновременно более пяти интерактивных площадок в формате уличного перформанса.

В субботу, 21 июля, состоится шоу-программа «Кулинарный поединок», а завершится фестивальная неделя в воскресенье пикником «Завтрак на траве».

В дни фестиваля также состоится «Ярмарка общественных инициатив»: тотьмичи и гости города смогут предложить свои идеи для развития Тотемского и других районов востока области.

Четвертый гастрономический фестиваль традиционной северорусской кухни «Морошка» в этом году реализуется при грантовой поддержке, грант был получен в рамках конкурса «Малая культурная мозаика Тотемского района».

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ “МОРОШКА”

 

 
Тэги: фестиваль
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