Вологодские спортсмены завоевали медали на первенстве Европы по гиревому спорту

В Литве завершилось Первенство Европы по гиревому спорту среди юношей (2000 г.р. и моложе). За медали боролись 200 спортсменов из 9 стран.



Вологжане Спартак и Елизавета Бенидзе завоевали золотые медали. Спартак Бенидзе одержал победу в весовой категории до 58 кг. Его результат составил 317,5 подъемов. У девушек не было равных Елизавете Бенидзе в категории свыше 58 кг. Гирю, весь которой 12 кг., она подняла 267 раз.