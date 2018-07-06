«Идите лесом с таким НДСом»: в Вологде 5 июля состоялся митинг против повышения пенсионного возраста и НДС

06.07.2018 [Общество]
«Идите лесом с таким НДСом»: в Вологде 5 июля состоялся митинг против повышения пенсионного возраста и НДС

В Вологде 5 июля состоялся митинг против повышения пенсионного возраста и НДС. Напомним, заявку на него в городскую администрацию 19 июня подали сторонники Алексея Навального. Как рассказал Newsvo организатор митинга Евгений Доможиров, в установленные законом три дня власти не предоставили ему ответ, а значит, мероприятие автоматически считается согласованным. Чиновники с этим не согласились, сказав, что дата подачи заявления не входит в эти три дня, и на четвертый прислали документ, в котором говорились, что мероприятие на Кремлевской площади не согласовано, но им предлагают площадь Чайковского. Активисты не согласились на это предложение и накануне вышли на Кремлевскую площадь.

Вчера в 18.00 там, по оценкам организаторов, собралось около 1000 человек разного возраста. В это же время на площади было организовано выступление духового оркестра. Митинг пытались разогнать представители администрации города: сразу после начала мероприятия на трибуну вышел сотрудник административного департамента администрации города Вологды Александр Иванов. Он попросил людей уйти, мотивировав это тем, что митинг не согласован, а Кремлевская площадь является сквером. В скверах, согласно закону о публичных мероприятиях в Вологодской области,  запрещено проведение митингов, шествий и демонстраций. Тем не менее, все присутствующие остались и начались выступления.

Люди говорили о том, что им не дожить до пенсии, о том, что власть на себе не экономит, при этом загоняет людей в кабалу, требовали не принимать закон о повышении тарифов и НДС.

Митинг длился 1,5 часа, по его итогу была принята резолюция по основным вопросам. Также люди потребовали от властей города отчитаться за то, почему после выявленных нарушений пожарной безопасности не закрыт ТРЦ «Кит», куда ушли миллионы рублей, потраченные на работу «Магистрали»  (город не был убран соответствующим образом весной) и потребовали снять с должности Александра Иванова.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В тему:

Наталья Рюмина о митинге в "Блогово"

Тэги: митинг
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Сотни вологжан вышли на митинг против пенсионной реформы в Вологде
Под Череповцом водитель "Шкоды" погиб из-за лося
В Вологде пациентка горбольницы №2 получила ожоги во время операции
Тысячи жителей Череповца вышли на митинг против пенсионной реформы
В Вологде работа гончара исчезла с выставки «Города ремесел», а потом ее вернули в виде осколков
Областные власти будут судиться с транспортной компанией, грузовик которой разрушил мост в Вытегорском районе
Вологда отмечает 871-летие: фоторепортаж
В Вологде возле торгового центра на улице Горького нашли мертвым 25-летнего молодого человека
В Соколе возбудили уголовное дело по факту незаконной смены руководства в «Устьелесе»
В Вытегорском районе обрушился мост через реку Индоманка
27.06.2018 [Общество]

Центробанк отозвал лицензию у банка "Рублев"

2469
0
18.06.2018 [Общество]

Отдых для «своих»: как из бюджета Вологодской области тратят миллионы рублей на базы отдыха

18054
8

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде хулиганы разбили 15 окон в строящейся школе на улице Северной
Житель поселка в Великоустюгском районе поссорился с приятелем во время пьянки и застрелил его из ружья
Фестиваль северорусской кухни «Морошка» пройдет в Тотьме с 16 по 22 июля
Вологодские спортсмены завоевали медали на первенстве Европы по гиревому спорту
«Идите лесом с таким НДСом»: в Вологде 5 июля состоялся митинг против повышения пенсионного возраста и НДС
Праздник лодки пройдет в Устье 6 и 7 июля
В Великоустюгском районе трое пьяных подростков обокрали дом и угнали чужое авто
 
04.07.2018 [Общество]

В Соколе возбудили уголовное дело по факту незаконной смены руководства в «Устьелесе»

3404
0
06.07.2018 [БлогоVO]

Верхолетство

285
0
04.07.2018 [Обзор Прессы]

С 1 июля в России жизнь изменилась и подорожала

1386
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика