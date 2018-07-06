«Идите лесом с таким НДСом»: в Вологде 5 июля состоялся митинг против повышения пенсионного возраста и НДС

В Вологде 5 июля состоялся митинг против повышения пенсионного возраста и НДС. Напомним, заявку на него в городскую администрацию 19 июня подали сторонники Алексея Навального. Как рассказал Newsvo организатор митинга Евгений Доможиров, в установленные законом три дня власти не предоставили ему ответ, а значит, мероприятие автоматически считается согласованным. Чиновники с этим не согласились, сказав, что дата подачи заявления не входит в эти три дня, и на четвертый прислали документ, в котором говорились, что мероприятие на Кремлевской площади не согласовано, но им предлагают площадь Чайковского. Активисты не согласились на это предложение и накануне вышли на Кремлевскую площадь.

Вчера в 18.00 там, по оценкам организаторов, собралось около 1000 человек разного возраста. В это же время на площади было организовано выступление духового оркестра. Митинг пытались разогнать представители администрации города: сразу после начала мероприятия на трибуну вышел сотрудник административного департамента администрации города Вологды Александр Иванов. Он попросил людей уйти, мотивировав это тем, что митинг не согласован, а Кремлевская площадь является сквером. В скверах, согласно закону о публичных мероприятиях в Вологодской области, запрещено проведение митингов, шествий и демонстраций. Тем не менее, все присутствующие остались и начались выступления.

Люди говорили о том, что им не дожить до пенсии, о том, что власть на себе не экономит, при этом загоняет людей в кабалу, требовали не принимать закон о повышении тарифов и НДС.

Митинг длился 1,5 часа, по его итогу была принята резолюция по основным вопросам. Также люди потребовали от властей города отчитаться за то, почему после выявленных нарушений пожарной безопасности не закрыт ТРЦ «Кит», куда ушли миллионы рублей, потраченные на работу «Магистрали» (город не был убран соответствующим образом весной) и потребовали снять с должности Александра Иванова.

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