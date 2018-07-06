Праздник лодки пройдет в Устье 6 и 7 июля

06.07.2018 [Культура]

Двадцать мастеров из Череповца, Вологды, Усть-Кубинского и Вологодского районов представят свои работы на празднике лодки в Устье, который пройдет 6 и 7 июля. 

Традиционно на набережной Кубены выстроятся деревянные, комбинированные лодки, лодки из фанеры, пластика, полимерных материалов. Впервые в конкурсе мастеров-лодочников примут участие детские коллективы образовательных учреждений района. Ребята из Усть-Кубинской, Уфтюжской, Первомайской школ, центра дополнительного образования под контролем старших наставников сейчас мастерят лодки.

В рамках Дня района в Устье состоится конкурс рыбной ловли на поплавочную удочку. В субботу 7 июля в 06.00 любителей рыбачить ждут на берегу реки Кубены в районе старой нефтебазы. Итоги соревнований будут подводиться по трем номинациям: «Мужчины», «Женщины» и «Дети» (младше 14 лет), - сообщает устьянская районная газета «Северная новь».

Состязания по гребле пройдут 7 июля в 13.00 в акватории реки Кубены после церемонии награждения мастеров-лодочников. Участники преодолеют дистанцию 200 метров. Количество заездов будет определяться в зависимости от числа участников. В соревнованиях на моторных лодках могут принять участие владельцы лодок с подвесным мотором. Дистанцию в 1 - 1,5 км нужно будет пройти на скорость. В первом заезде будут состязаться «казанки», во втором - резиновые лодки.

В тот же день с 13.00 до 14.00 в акватории реки Кубены рядом с центральной набережной будет организован массовый заплыв на дистанциях 50, 100 и 150 метров.

В рамках проведения ежегодного областного конкурса мастеров-лодочников в Устье проведут и II районный конкурс «Лодка в миниатюре». Юные и взрослые жители района проявят себя в таких номинациях, ка живопись, графика, смешанная техника, декоративно-прикладное творчество, традиционная народная деревянная мини-лодка, лодка-игрушка, лодка из природного и искусственного материала, лодка из нити и ткани (ковроткачество, узорное вязание, кружевоплетение, макраме, гобелен, лоскутное шитье, работа с лентами), лодка из металла, макеты моделей лодок различных типов, 3-D проекты лодок будущего в электронном формате.

Подробная программа праздника размещена на сайте Усть-Кубинского района.

Тэги: День лодки
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