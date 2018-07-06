В Великоустюгском районе трое пьяных подростков обокрали дом и угнали чужое авто

06.07.2018 [Происшествия]

В Великоустюгском районе троих подростков подозревают в краже и угоне автомобиля. Инцидент произошел в ночь на 1 июля.

- По версии следствия, два 16 летних подростка и их 15-летний приятель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проникли в дом в одной из деревень Великоустюгского района, откуда тайно похитили денежные средства в размере 100 и 500 рублей, продукты питания, а также ключи от автомашины «ФОРД», пока хозяин дома спал, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Воспользовавшись ключами, подозреваемые угнали машину, которая была припаркована во дворе, и отправились кататься. Часть похищенных денег они потратили на бензин и катались на автомашине, пока не были остановлены сотрудниками ГИБДД.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства деяния. Расследование уголовного дела продолжается.

Тэги: подростки, угон
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